T1特攻客場突破戰神 季後賽逼出決勝第5戰

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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣職籃T1聯盟衛冕軍新北中信特攻今天在季後賽首輪，靠著洋將艾德攻下27分，在客場以81比71擊敗台北台新戰神，將系列戰逼到決勝第5戰。

本季挑戰T1聯盟衛冕的特攻，沒想到卻在季後賽首輪陷入苦戰，尤其前役在不敵戰神的情況下，讓對手率先聽牌，今天面臨「背水一戰」，特攻祭出高強度的防守，導致戰神僅有3名球員得分達到雙位數，最後以10分之差取勝，將季後賽首輪扳成2比2平手。

特攻總教練李逸驊賽後接受媒體聯訪時表示，賽前告訴球員，抱著破釜沉舟心情，寧可死在球場，也不能輸掉比賽，尤其針對林秉聖的防守奏效，讓他只能很急躁出手，甚至想要靠自己力量擊敗特攻，「這是我們樂見的狀況。」

李逸驊認為，前幾場特攻有點太客氣，讓對手為所欲為，如今在客場取勝，將回到新莊主場進行決勝第5戰，他笑說，陣中主控林韋翰透露，已經把冠軍鑰匙藏在新莊的某一處，「所以我們明天開始要找到開啟冠軍賽的鑰匙。」

此役戰神三分球命中率不到10%，甚至上半場16投0中，成為今天落敗主因，總教練許皓程提到，空檔確實有出來，只是沒有投進，會持續鼓勵球員大膽出手，「也可以與隊友配合，找尋下一個機會點。」

決勝戰將作客特攻，許皓程打趣表示，要球員到新莊踏青、多看戶外的風景，「季後賽走到這一步，我們將全力爭取總冠軍賽門票。」面對特攻針對性防守，林秉聖指出，再調整就好，不是什麼太大問題，「他們已經出招，就看怎麼破解。」（編輯：陳政偉）1130511

本季挑戰T1聯盟衛冕的新北中信特攻隊在季後賽首輪陷入苦戰，11日面臨「背水一戰」，特攻祭出高強度防守，陣中阿巴西（中）貢獻17分12籃板6助攻，助隊以81比71擊敗台北戰神隊，將季後賽首輪扳成2比2平手，雙方將進行決勝第5戰。中央社記者張新偉攝 113年5月11日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊11日作客台大體育館，與台北戰神隊進行季後賽第4戰，終場特攻以81比71拿勝，成功讓戰局延長至第5戰，特攻謝亞軒（前右）貢獻13分5籃板5助攻，助隊拿下勝利。中央社記者張新偉攝 113年5月11日

台灣職籃T1聯盟季後賽新北中信特攻隊11日在台北戰神隊主場台大體育館以81比71踢館成功，也將系列賽戰局扳平，雙方將進行決勝第5戰。圖為特攻林韋翰（右）賽後在場上與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年5月11日

台灣職籃T1聯盟季後賽首輪持續進行，台北戰神隊11日晚間在主場台大體育館迎戰新北中信特攻隊，吸引滿場3775名球迷進場觀賽。中央社記者張新偉攝 113年5月11日

台灣職籃T1聯盟台北戰神隊11日晚間季後賽第4戰在主場台大體育館迎戰新北中信特攻隊，專屬啦啦隊Taishin Wonders場邊帶動應援氣勢。中央社記者張新偉攝 113年5月11日