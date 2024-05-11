瑞士將主辦烏克蘭和平峰會 中立性議題浮上檯面

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（中央社蘇黎世11日綜合外電報導）瑞士將於6月主辦烏克蘭和平峰會，乍看下是這個歐洲中立國為調解一場重大國際衝突所做多年來最具企圖心努力，但反而顯露瑞士的經濟和安全利益如何日益靠攏西歐而非俄羅斯。

路透社報導，瑞士有一派人提倡與西方強權國家更緊密合作，另一派持反對意見的民族主義者則批評瑞士正在拋棄國家的中立傳統，並主張應該限縮捲入外國事務幅度。但兩派人都同意上述觀點。

瑞士在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）點名下，今年1月同意主辦和平峰會。這場會議將於6月15至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的一座湖濱度假村舉行，俄羅斯至今未受到邀請。

根據數名西方外交官及瑞士外交政策專家的說法，這場峰會預計努力的方向並非結束俄烏戰爭，而是要讓俄羅斯全面侵略烏克蘭後衍生的風險減輕，以及試圖讓俄國孤立無援。

曾任瑞士駐澳洲、駐新加坡和駐科威特大使的沃克（Daniel Woker）表示：「這（場峰會）將會是關於支持烏克蘭，而非關於為了立即實現和平而搭建（溝通）橋梁。」

瑞士外交部回應路透社置評要求時表示，這場峰會將聚焦在全球關切的一些議題，例如核安全、航行自由、糧食安全與人道事務。瑞士說，這場會議應可為「未來的和平進程」鋪路。

至於俄羅斯為何未獲邀參加這場峰會，瑞士解釋是因為莫斯科已一再表示沒興趣。但瑞士表示，和平進程必須要有俄國參與。

克里姆林宮曾形容瑞士對俄羅斯「公然有敵意」，不具合適資格在打造和平的努力行動中擔任調解角色，尤其因為伯恩對莫斯科採取了歐洲聯盟（EU）祭出的制裁。

關於瑞士立場的問題，瑞士外交部回覆路透社時表示，瑞士的中立性「持續不變」，也將不會因為這場峰會而有所改變。

瑞士外交部在聲明中說：「然而，中立並不代表漠不關心。瑞士強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。出了軍事範圍，保持中立的權利並不妨礙與烏克蘭及其人民團結一致及給予支持。」

瑞士已邀請160多名代表參加這場峰會，並積極施壓所謂南方世界（Global South）的俄羅斯盟邦參與，特別是中國。北京表示正在考慮出席。

數名外交官指出，如果這場峰會能與俄羅斯盟邦在共同關切的領域規劃出共識，就可能讓莫斯科面臨更大的讓步壓力。

歐洲對這場峰會的支持則正持續凝聚，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及來自西班牙、波蘭和芬蘭的領袖人士等人都已確定會出席。

前瑞士駐德國大使波雷爾（Thomas Borer）表示，瑞士的商業和安全利益壓倒性與西歐、北美及他們的盟邦綁在一起，使其在戰略上必須與烏克蘭站在一起，瑞士政府的中立聲明也無法改變這點，「無論俄羅斯人或我們的西方盟友，都不把我們視為保持中立。」

瑞士出口約2/3銷往北美、歐盟、英國、日本和澳洲，僅不到1%賣到俄羅斯。

支持瑞士與西方更緊密靠攏的人士也指出，瑞士在地理上幾乎完全被北大西洋公約組織（NATO）成員國包圍，這使得瑞士面對可能的外來入侵時有一道緩衝。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1130511