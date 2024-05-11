新北男疑在家改造槍枝 警方破獲大批空氣槍及工具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北11日電）新北市警察局新莊分局日前接獲線報，住樹林區52歲白男疑在家改造槍枝，警方獲報前往，當場查獲空氣槍等各式改造槍枝、子彈與工具，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

新北市政府警察局新莊分局今天發布訊息表示，日前接獲線報在樹林區某民宅內有人疑似進行改造槍枝，警方連日蒐證，8日持搜索票會同樹林分局、高雄市警察局小港分局前往該民宅搜索。

警方表示，當場查獲改造手槍1枝、模擬槍1枝、空氣槍25枝、改造子彈6顆及砂輪機、鑽台、電鑽及改造工具一批，現場猶如小型兵工廠，客廳擺設各式槍枝，一旁還有槍枝改造區。

據警方初步調查，已退休的白男對槍枝著迷，並在網路上購買生存遊戲用槍零件，再自學槍枝拆解及改裝技巧。

警方帶回白男，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地方檢察署偵辦，檢察官偵訊後諭令新台幣3萬元交保候傳。

警方表示，不法槍彈嚴重危害社會治安，將持續強力檢肅，並擴大追查槍枝來源及流向。（編輯：林恕暉）1130511