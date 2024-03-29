薛富盛訪視超級測站 期與NASA合作改善空氣品質

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）環境部長薛富盛今天前往鳳山高中，訪視環境部與美國NASA合作高屏3D空品實驗的超級測站，3名NASA科學家並解說精密儀器，環境部期許運用相關科學數據持續改善空氣品質。

環境部發布資訊指出，繼3月20日、21日與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作辦理2場「NASA科學家與學生空中對話」視訊會議交流，獲逾千名高中（職）生與近200名大專院校學生熱烈迴響，今天薛富盛及3名NASA科學家前往鳳山高中與學生面對面座談，交流領域從大氣環境到氣候變遷，讓學生拓展國際視野並孕育人才。

環境部說明，環境部長期與NASA國際合作，參與NASA推動的七海計畫（7 South East Asian Studies，7-SEAS），民國114年進行跨區域同步實驗，高屏3D空品實驗為七海計畫亞太都會區實驗的先期示範計畫。

另外，環境部補充，與會的蔡錫祺榮獲NASA傑出領導獎章等成就獎，擔任NASA「地球觀測系統」（EOS）的旗艦人造衛星「大地」（Terra）計畫負責人，是國際上輻射與衛星校驗及反演大氣污染物專家。

許乃蓉是索米國家極地軌道夥伴衛星（Suomi NPP）計畫負責人，以紫外線和可見光譜中氣溶膠的特性，反演大氣細懸浮微粒及輻射變化對大氣污染及氣候變遷的影響有重要貢獻。

馬夏克（Alexander Marshak）是太空深處氣候觀測站（DSCOVR）計畫副主管科學家，為大氣輻射及污染物傳輸專家。（編輯：管中維）1130329