逾百名旅菲鄉親馬尼拉集會 挺台參與WHA

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）世界衛生大會（WHA）27日將於日內瓦舉辦，約120名旅菲台灣人今天在馬尼拉都會區一處商場集會繞行，並邀請當地鼓號樂隊演奏炒熱氣氛，爭取菲律賓民眾支持台灣參與WHA。

菲律賓台灣同鄉會會長梁乙元致詞表示，台灣2350萬居民有資格、有能力加入世界衛生組織（WHO）。台灣應該獲得參與WHO活動的門票，以及每年5月在瑞士日內瓦參加WHA的席位，以分享台灣的醫療經驗與資源，為世界各地人民的健康做出貢獻。

梁乙元說：「我們要求5月27日在日內瓦舉行的世界衛生大會，應該有台灣的一席之地。」

他指出，過去台灣鄉親在東南亞國家多半以投書方式爭取支持，「這次我們邀請鼓號樂隊參與，與當地民眾互動，打破過去的慣例，從靜態轉向動態方式傳達訴求。」

梁乙元說：「菲律賓是我們的鄰居，希望喚起我們的鄰居支持台灣參加WHA。我們要把台灣的聲音傳達出去，台灣人希望參與WHA及WHO。」

駐菲代表周民淦告訴中央社，今天很高興菲律賓台灣同鄉會號召這麼多台灣鄉親，一起來為台灣參加世界衛生大會發聲，表達支持。

他表示：「我們非常感動，代表處也號召很多同仁參與，共襄盛舉。這是一個起步，也希望菲律賓的朋友看到我們的訴求，也能支持我們參加WHA、WHO。」

今天的活動由菲律賓台灣同鄉會主辦，菲律賓台商總會總會長林登峰、旅菲南線台商會會長施昭彰、菲律賓台灣客家聯誼會新任會長賴俊任等人出席。（編輯：陳慧萍）1130511

逾百名旅菲台灣人11日在馬尼拉都會區一處商場集會繞行，爭取菲律賓民眾支持台灣參與WHA。不少民眾帶著家人和孩子參加。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年5月11日

逾百名旅菲台灣人11日在馬尼拉都會區一處商場集會繞行，爭取菲律賓民眾支持台灣參與WHA。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年5月11日

逾百名旅菲台灣人11日在馬尼拉都會區一處商場集會繞行，並邀請鼓號樂隊演奏炒熱氣氛，爭取菲律賓民眾支持台灣參與WHA。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年5月11日