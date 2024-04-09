菲律賓僑界送暖 文經總會捐113萬助花蓮強震災民

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）花蓮強震釀災，菲律賓僑界踴躍捐款。菲華文經總會今天赴駐菲代表官邸，捐贈募得的200萬披索（約新台幣113萬7000元），期盼僑界其他團體跟進響應，助災民早日恢復安定生活。

菲華文經總會（文總）成立於1919年，前身為中國國民黨駐菲律賓總支部，成立至今已逾百年。

中華民國僑務諮詢委員、菲華文經總會常務委員莊漢香告訴中央社，今年是「菲華青年服務團」70週年團慶，他們組成陣容龐大的訪問團，共有110名老中青團員在3月底赴台參加活動。

「菲華青年服務團」成立於1954年，每年遴選菲律賓華人青年赴台參加觀摩團或體驗營，並擔任僑生保薦單位，協助學子赴台求學。

莊漢香說：「地震前兩天我們還在台灣。回來的時候，聽到這個消息之後，我們也很驚訝，然後為了這些遇難的鄉親們，我們也很難過。」

他表示，為此，文總昨天召開緊急會議，有委員建議文總號召捐款。「因為前幾天我們個人用自己的管道，已經捐過了，但為了發揮拋磚引玉的效果，希望僑社各慈善團體或友好團體也能響應這個活動。」

莊漢香說：「雖然文總捐的金額不多，但是這也代表我們整個文總全部同仁的一點心意。」

他指出：「希望政府能盡快展開重建，困在災區的民眾和失聯者早日獲救或被尋獲，傷者也能早日康復。大家的家園能早日重建，花蓮的鄉親父老能恢復以往安定的生活。」

中華民國駐菲代表周民淦說，他昨天接到莊漢香的電話，表示文總要針對花蓮震災捐款，「我當下就非常感動，這是菲律賓僑界第一個團體號召集體的力量捐款」。

他指出，很多菲律賓僑胞都透過自己的管道捐款，但文總是第一個號召集體力量捐贈的團體。「我個人是花蓮人，因此對於文總這次捐款到花蓮賑災，感受特別深刻。」

周民淦說：「文總這筆捐款是及時雨，雖然他們很客氣，說是拋磚引玉，但這筆其實是很大的金額，我們非常感謝。相信透過文總的捐贈，也能激起菲律賓僑界更多人共襄盛舉，讓台灣能很快地恢復正常。」（編輯：高照芬）1130409