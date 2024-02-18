駐菲律賓代表處領務櫃台 將設台灣窗口便民

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（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）旅菲台灣人各商會昨天在馬尼拉舉行春節聯合餐會，這是菲律賓各台灣商會首度共同歡慶新春。駐菲代表周民淦宣布，代表處領務櫃台近期將設置台灣窗口，為旅菲台灣人服務。

菲律賓台商總會、旅菲佳美地台商會、蘇比克灣台商協會、北線台灣廠商聯誼會、台灣同鄉會、菲律賓台灣工商總會、旅菲南線台商會、菲華關愛基金會、菲律賓台灣客家聯誼會等團體，昨天在馬尼拉都會區齊聚一堂，約500名台灣人和菲律賓友人出席。主辦單位請來舞龍舞獅開場，熱鬧滾滾。

周民淦致詞時表示，他去年6月上任以來，很多旅菲台灣人反映，希望代表處領務櫃台恢復設置台灣窗口。為因應民意，領務櫃台近期將恢復設立台灣窗口，未來台灣鄉親只要持中華民國護照，就能到台灣窗口辦理。

菲律賓台商總會總會長林登峰致詞說，一個人走得快，一群人走得遠。他常常在想，若在菲律賓的台灣人各團體能聚集成一個大團體，那該有多好、多有力。

他表示，謝謝菲律賓台商在有需要時，有錢出錢，有力出力，贏得菲律賓各界肯定，讓菲律賓和國際社會，見證台灣是世界上一股正面積極的力量。（編輯：張芷瑄）1130218