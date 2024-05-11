確保520前後國境治安 海巡啟動金馬澎威力掃蕩

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（中央社記者潘欣彤連江11日電）中華民國第16任總統副總統就職典禮舉辦在即，海巡署金馬澎分署今天在金門、澎湖、馬祖三地同步實施威力掃蕩專案，確保520前後國境治安。

海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，為維持總統就職典禮期間國家安定，海巡署金馬澎分署規劃威力掃蕩專案，並於今天在金門、澎湖、馬祖3離島異地同步實施，提升巡防執法能量，海巡艇全時段加強巡弋，對可疑船舶嚴密監控，發現違法越界立即驅離，帶案查扣。

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金馬澎分署表示，因離島地緣關係，各岸巡單位將針對易走私偷渡等灣澳、港口進行清查及船舶安檢，結合無人機協助灘岸巡查，避免違禁物品與不法人士入境，確保國境治安與社會之安定。

今日於3離島實施之擴大威力掃蕩，合計共派出巡防艇13艘、汽機車54輛、動員人力244名，結果金門、馬祖與澎湖皆未查獲不法或可疑情事。金馬澎分署強調，後續相關海岸勤務仍將加強派遣，以落實5月總統就職典禮期間海域及邊境安全。（編輯：林恕暉）1130511