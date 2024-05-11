深圳推動以舊換新 加購新能源車將取消社保限制

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（中央社台北11日電）中國大力推動消費品「以舊換新」之際，深圳市今日宣布將取消非深圳戶籍市民申請加購新能源汽車指標的社保限制，及放寬已有深圳車牌的車主，可再申請買一輛油電混合動力車。

綜合深圳商報、21世紀經濟報導，深圳市交通運輸局11日發布「關於調整新能源小汽車增量指標申請條件的通告」。

「通告」表示，將取消非深圳戶籍人員申請新能源小汽車增量指標（現有的汽車基礎上增加的汽車量）社保限制，並放寬名下僅有1輛在深圳市登記的小汽車個人，申請混合動力（油電，Hybrid）小汽車增量指標的條件限制。

過去依據「深圳市小汽車增量調控管理實施細則」規定，可申請普通小汽車增量指標、混合動力小汽車增量指標或純電動小汽車增量指標的個人，條件之一為「持有本市核發的有效居住證，且最近連續24個月以上在本市繳納（含補繳）基本醫療保險的非本市戶籍人員」。

此番調整意味著，非深圳戶籍的當地居民想申請新能源小汽車增量指標的話，只需持居住證即可，不再有社保限制。另外，即使車主名下已有1輛粵B牌（深圳車牌）的汽車，也可再申請購買1輛混合動力小汽車。

報導指出，這項做法主要是配合深圳政府推動「以舊換新」行動中「促進汽車消費」的進一步相關措施。

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在此之前，深圳市商務局6日宣布，啟動汽車報廢更新及置換更新補貼活動。其中，報廢更新補貼最高可達人民幣1萬元（約新台幣4萬4900元，下同），置換更新補貼最高為8000元，且購置新能源車比燃油車的補貼每輛高出1000元。

據證券時報報導，深圳的新能源車滲透率已位居世界前列，2023年深圳全年新能源汽車滲透率達67.9%，超出中國全國平均水準。2023年中國全國新能源汽車滲透率為31.6%。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130511