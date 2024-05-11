百年歷史蹦火仔文化 蹦火漁船新血加入傳承

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（中央社記者楊侃儒新北11日電）新北市金山擁有全球獨一的「磺火漁法-蹦火仔」，新北市政府漁業及漁港事業管理處今天表示，今年加入新的1艘鴻昌168號蹦火漁船，傳承及延續蹦火仔文化。

漁業處發布新聞稿表示，鴻昌168號由磺港在地2名船長張家誠、王永慶合夥承接並修建昔日蹦火漁船，透過前蹦火漁船長及前火長傳授蹦火仔技法，將與另一艘富吉268號一起傳承蹦火仔文化。

鴻昌168號船長張家誠告訴中央社記者，他本身是金山磺港在地人，有感於家鄉許多老船長退休，擔心傳統文化會逐漸消失，因此想為家鄉做點事，協助家鄉留下蹦火仔文化。

張家誠說，他先前從事捕魚工作，船上會有先進儀器協助捕撈，與傳統保於方式截然不同，他希望透過蹦火仔方式，讓人們知道以前漁夫是如捕魚。

張家誠與夥伴去年10月接手1艘舊蹦火漁船進行修復，改善船隻設備、進行船身修補、添購漁具以及整理最重要的磺火器具，並進行多次出海預演與調整，致力將傳承工作做好。

張家誠表示，除了傳承蹦火仔文化，團隊也招募青年投入在地文化的解說行列，讓民眾與遊客了解磺港歷史。

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漁業處表示，漁船透過點燃磺石發出強光，吸引趨光性的青鱗魚瞬間躍出水面，因以磺火誘捕，特點是不會將魚群一網打盡，是友善漁法。

漁業處說，傳統蹦火漁船有7到8名船員，火長負責以探照燈尋找魚群，並調整火嘴位置及角度，控制火力大小及距離，與火長搭配的是1名俗稱「磺火鉗仔」裝填人員，負責替換磺桶中的磺石，找到魚群後由漁工們下網、收網，是耗力且需要團隊協調的傳統漁法。（編輯：林恕暉）1130511