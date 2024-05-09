中國外交部：盼美方落實無意阻撓經濟發展承諾

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（中央社台北9日電）中國外交部今天表示，中國看待世界和中美關係的基本出發點是實現共贏、多贏；而泛化國家安全概念，削弱割裂與他國的經濟聯繫沒有出路。中方呼籲美方落實無意阻撓中國經濟發展的承諾。

據央視新聞，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回答中美關係議題時表示，中國國家主席習近平指出，人類社會休戚相關、福禍相依，各國你中有我、我中有你，大家應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識，這是中國看待世界和中美關係的基本出發點。

他說，泛化國家安全概念，人為削弱割裂與他國的經濟聯繫沒有出路，只會破壞全球產供鏈穩定，擾亂國際經貿秩序，最終損害自身利益。希望美方真正將無意阻撓中國經濟發展的承諾落到實處，切實為中美關係發展和各領域合作創造良好環境。

林劍表示，當今世界經濟既有分裂對抗之危，更有團結合作之機。「歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇」。

他說，面對單邊主義和保護主義抬頭，願與各方一起維護以聯合國為核心的國際體系和以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動團結合作、促進共同發展不懈努力。

美國總統拜登與習近平去年在舊金山舉行峰會。針對經貿問題，美方聲明表示，拜登關切中國不公的貿易手段、非市場經濟行為及對美國企業的懲罰性舉措，他說，這些做法傷害美國工人和家庭。

拜登強調，美國將持續採取必要行動，以防止其先進技術遭濫用，或損及美國國家安全，但不會過度限制貿易和投資。

但中方的聲明稱拜登表示「美中經濟相互依賴，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤。」（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130509