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嘉市6旬女遭酒駕追撞身亡 家屬批肇事者無道歉

2024/5/9 17:29
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市6旬陳姓女子昨天凌晨駕車停路旁下車，突遭後方涉嫌酒駕的楊姓男子追撞，陳女送醫不治，楊男肇逃後被逮；陳女侄子說，姑姑死得很冤枉，肇事的楊男至今還沒有出面道歉。

陳女侄子今天接受媒體訪問表示，姑姑死得很冤枉，家屬都感到十分不捨，更可惡的是，肇事者楊男及其家屬都沒有聯繫，更不用說到死者靈前上香、道歉，可見楊男一點也沒有悔悟。

陳婦侄子指出，楊男明知撞到人，還加速逃逸，事後對被害人家屬的態度，又不聞不問，犯後一點都沒有懊悔的心，相信司法會有公正的判決，還死者家屬一個公道。

檢警表示，67歲陳女於昨天凌晨零時左右，將汽車停放在嘉義市民生南路旁，下車並走到汽車後方，當時有數輛汽車經過後，突然遭33歲楊男駕車從正面高速追撞，陳女當場被彈飛至對向車道，倒地不起，由救護車送醫急救後仍宣告不治。

檢警指出，肇事者駕車逃回嘉義縣水上鄉住處，警方於昨天凌晨2時多前往水上鄉肇事者的住處，逮捕嫌疑人楊姓男子，楊男酒測值高達1點多毫克。

警訊後，將楊男依酒駕致死等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依新台幣12萬元交保。（編輯：謝雅竹）1130509

#酒駕
#嘉義市
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