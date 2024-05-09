台南6寶媽懷孕38週急產 消防局救護員順利接生

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市新營區1名34歲懷孕第7胎38週女子，今天下午在家出現陣痛，消防局救護人員獲報抵達評估後決定現場接生，協助女子順利產下女嬰，隨後將母女2人送往柳營奇美醫院。

台南市政府消防局於下午1時許獲報，指稱新營區有懷孕第7胎黃姓孕婦，38週有規則陣痛，派遣新營高級救護隊蔡文成、許羽嬋2名隊員前往執行救援。

消防局指出，救護人員到場時發現產婦已經落紅，立刻決定於現場接生，不到5分鐘胎頭已露出，隨即順利接生1名女嬰，經評估新生兒哭聲、活動力及生命徵象皆穩定後，將女嬰遞送到媽媽懷裡保暖，喜迎新生命誕生，再把母女2人送至柳營奇美醫院治療。

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消防局指出，此次已是蔡文成職業生涯第4次執行急產接生，全程面對高壓環境處驚不變，協助母女平安到院；而許羽嬋本身有1名1歲多女兒，同為母親對生產環節熟悉，準確判斷產婦面臨狀況，給予適時鼓勵與幫助，雖是首次於院外急產接生，但憑藉著自身經驗，仍順利完成任務。

台南市消防局第一大隊大隊長陳博文表示，孩子是上天賜予最好禮物，消防局救護人員以扎實訓練及專業應變能力喜迎每個孩子，也祝福孩子健康平安長大。（編輯：黃世雅）1130509