大馬亞洲防務展 台灣開拓國際軍工市場

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（中央社記者黃自強吉隆坡9日專電）兩年一度的亞洲防務展（DSA）和亞洲國家安全展（NATSEC）今天落幕，台灣參展軍工企業力拚導控雷達與無人機與電池市場，建立MIT品牌，開拓國際軍工市場。

台灣國防產業發展協會率合勤、有量與創未來等22名業者參展。協會祕書陸裕黎今天告訴中央社記者，合勤專攻引導控制、創未來在無人機部分是台灣的強項；特別是燃料電池，參展的有量科技尤其在鋰電池部分受到國外買家青睞。

他認為，台灣軍工產業囿於國內市場規模，業者更應聯合在國際參展，透過國際交流凸顯台灣軍工產品優勢，以甩開紅色供應鏈的限制。

台灣航太工業同業公會總幹事龔美旭表示，台灣軍工業者赴大馬參展，不僅凸顯並發揮台灣對軍工產業製造能量，也透過與參展的各國軍工產業交流，觀摩他國武器系統的優點，才能夠讓台灣軍工產業見賢思齊，繼續發光發熱。

他指出，隨著地緣政治的日趨複雜化，台灣這次組團參展就是要讓其他國家參展業者看到台灣在雷達、無人機與軍規電腦系統強項優勢，特別是台灣的電子相關產品都是台灣製造（MIT），均有體積小與高效能優勢，方便性與攜行性也比較強。

龔美旭認為，台灣面對中國與日俱增威脅態勢，更要發揮不對稱作戰優勢，並要避免紅色供應鏈，台灣產業有既有強項，應利用這些品項爭取更大的軍工商機 。

這次大馬防務展，與會台灣軍工業者以無人機為例，說明各國雖競相投入無人機研發及生產，實際使用在戰場及現役無人機不多，台灣如果能自行研製並與國外現役無人機廠商合作，可以加快自製無人機服役的時間且滿足軍種需求。

這名不願透露姓名的軍工業者說，台灣應更有選擇並明智地提出需求，尤其應對現在國內廠商難以突破的人工智慧（AI）、酬載偵測裝備、傳導操控設施等列為合作首選，特別是AI運用在無人機操控已經是成熟的技術，可效法國外無人機使用AI的技術作為參考合作生產。

參展的有量科技總經理李誌誠表示，有量在今年大馬防務展展示最新研發鋰電池芯，具有高能量密度、快速充放、長壽命、低電阻和高安全性等特點，能有效為無人機提供電力，確保飛行的安全性和穩定性，達到飛行時數更長，制空率更佳效果。

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有量科技認為，高能量密度與安全性的無人機電池以及於極端溫度下應用的軍規電池等產品亮相，將為台灣軍事相關發展帶來更多可能性，也為國防領域提供更強大的能源支持，成為台灣的技術利基。

2024年亞洲防務展和亞洲國家安全展6日到9日在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）主持開幕典禮，有來自60國共1324家軍工企業參展，其中有34個國家設有國家展館。伊朗今年首度參展。（編輯：馮昭）1130509