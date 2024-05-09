國海院組隊乘「勵進」赴南海 厚實海洋科研基礎

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（中央社記者張已亷高雄9日電）國海院集結聯合海洋科學觀測團隊8日搭乘研究船「勵進」號，前往南海執行綜合性海洋環境調查，厚實南海科研資料、了解海域特性，提供智慧災防及人道救援協助所需基礎數據。

國家海洋研究院表示，團隊集結國海院、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、台灣大學海洋研究所及成功大學近海水文中心，8日前往距離台灣超過1000公里、單趟水路時間需要5天的南海海域進行調查，預計20日結束返台。

國海院指出，團隊搭乘的「勵進」研究船是台灣現役最大艘海洋研究船，總噸位為2629噸，船上可搭載43人，配置19名專業船員，其餘24名可為研究人員、技術人員或隨行觀察員、記者等，能進行連續30天海上研究調查。

目前「勵進」號是由國家實驗研究院海洋科技研究中心（TORI）負責維運，平均每年對外執行14至18個航次任務，有半數是超過8天長航程任務。

國海院表示，目前研究船具體成果有響應新南向政策對南海周邊地形、地質及大氣探測調查，支援東北海域海底黑煙囪探索等海底礦產調查，或協助打撈飛行紀錄器的空軍任務，以及前往日本、菲律賓海域進行跨國科學探測的國際合作。

國海院指出，為了海洋永續發展，近期將研議提報相關中長程計畫，從國家視野盤點迫切需要優先建置項目，進行相關規劃與跨部會合作。

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首先將致力進行「海域全面基礎資料調查」，以長期、全面、應用性和基礎性調查視角，深入探究台灣海域各項特性和資源分佈情況，並與各部會通力合作，強化台灣海洋各面向發展。

其次是建置調查船隊，功能將根據台灣最新需求調整，擴充海洋調查能力，待船隊建置後將能應對不同海洋調查任務需求，能靈活、高效進行海洋資源調查和科學研究，提升台灣在海洋領域影響力和競爭力。（編輯：黃世雅）1130509