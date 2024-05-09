主持藍寶石胡瓜大方捐酬勞 帶秀場文化與長者同樂

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（中央社記者洪素津台北9日電）復刻70年代秀場文化「真愛秀．藍寶石大歌廳」，8月將於高雄流行音樂中心登場，主持人胡瓜今天表示，除把2天主持費用全數捐出，還會帶著藝人一起到孤兒院、老人院唱歌同樂。

以復刻70年代席捲全台娛樂圈的秀場文化為宗旨的「真愛秀．藍寶石大歌廳」將在8月3、4日於高雄流行音樂中心演出，主持人胡瓜今天率歐漢聲、賴慧如出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會記者會。

胡瓜當場允諾把2天主持費用全數捐出，他說：「除了捐酬勞外，這次打算帶很多藝人跟我一起去做公益，會到4個孤兒院、老人院單位唱歌同樂。」

胡瓜為表演內容和卡司盡心盡力，透露私下有致電辛龍演出，但辛龍僅回覆：「會仔細考慮」；被問起辛龍近況，胡瓜表示辛龍帶小孩上課、過得很自在，「他有時候會跟我聊天，會傳以前一起表演的影片，小孩也都慢慢大了，他的才藝那麼出眾」，坦言還是很想讓辛龍復出。

余天也會參加「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，胡瓜被問及最近是否有關心余天，他表示：「余大哥非常專業，經歷大風大浪，演出專業度不會受到影響，而且他上台就會心情好。」

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在旁的黃西田則表示：「年輕時跟余天一起到藍寶石工作，當時就是跟他睡上下舖，我們都很有默契，一上台戲胞就都被打開。」

首次參加的金曲歌后曹雅雯現身則消瘦許多，她坦承近來為了準備新加坡演唱會，一個月內瘦了近10公斤，「我到醫院檢查一切正常，但我只要喝水或吃東西，就都會吐出來。」一旁的胡瓜心疼地說：「曹雅雯製作唱片壓力太大了。」（編輯：陳政偉）1130509