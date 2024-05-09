中國住房限購令步入尾聲？ 官媒：不會徹底消失

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（中央社台北9日電）杭州和西安今天相繼宣布全面取消住房限購，陸媒紛紛解讀這象徵已執行10餘年的「限購令」步入尾聲。不過官媒央視新聞晚間強調，目前看，限購不會徹底消失；重點城市繼續微調、動態調整將是一個大趨勢。

中國新聞網報導，杭州今天一早推出房地產新政稱，全市範圍內購買住房，不再審核購房資格。同時，在杭州取得合法產權住房的非杭州戶籍人員，可申請落戶。西安其後也宣布，居民家庭在西安全市範圍內購買新建商品住房、中古住房不再審核購房資格。

中指研究院統計顯示，截至目前，中國大陸仍然對住房實施限購的地方除海南省外，僅剩北京、上海、廣州、深圳四個一線城市和天津。

報導形容，限購政策，作為中國房地產調控史上的一個標誌性政策，預料正逐漸退出歷史舞台。多家陸媒也指限購令將步入尾聲。

對此，央視新聞9日晚間報導指出，截至目前，中國大陸共有35個城市放鬆了限購，24個城市全面取消限購。除此之外，還有160多個城市推出了包括放寬公積金貸款政策、購房補貼、取消首套房商貸利率下限、「白名單」專案融資支持等政策。

報導說，限購鬆綁目前看是大勢所趨。中國房地產市場供需關係發生重大變化，自去年第一次有這樣的明確表述後，房地產的市場形態、發展模式都在發生著改變，房市調控方式也在積極調整。不只是限購，像限貸、限價、限售這些手段，現在很多都已取消。

不過報導強調，目前看，限購不會徹底消失。當前，還有少數城市在部分執行限購政策，要看到，這是由於中國房地產市場分化嚴重，迫切需要「因城施策」、「一城一策」所導致的。

報導並指出，市場供應過剩、後發動能不足的城市，可以選擇全面取消限購，但重點城市因為涉及落戶政策等，目前看，繼續微調、動態調整將是一個大趨勢。

中國房產「限購令」始於2010年，當時北京發布首個住房限購政策。此後，限購政策經歷幾番起落，在房價上漲過快、房市過熱的時候就會被各地從調控工具箱中拿出；當供需關係發生改變時，限購政策又會大面積退出。

據統計，最多時，中國大陸有超過100個城市同時實施住房限購。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130509