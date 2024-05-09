好天氣持續至11日 母親節變天全台有雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，明天至11日天氣穩定，11日是這週最熱的1天，各地高溫都可能達攝氏30度以上；12日母親節變天，轉為全台有雨，13日、14日北台灣低溫又降至20度左右。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天東北季風減弱，明天、11日偏乾，花東局部有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨，明天清晨南部地區有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，12日（母親節）開始變天，白天開始鋒面接近，晚間至13日是鋒面通過、東北季風增強的過程，全台有雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯說，14日仍受東北季風影響，15日東北季風減弱，這兩天水氣也轉乾，以東半部地區有局部短暫陣雨為主，午後各山區有局部短暫雷陣雨；16日有部分水氣自華南地區東移，北部、東半部、中南部山區局部短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯提到，今晚至明晨北台灣低溫約20度，但輕微輻射冷卻影響，局部會再低一些，其他地區低溫約21至23度；明天白天起北部高溫可達30度以上，中南部32、33度，東半部約27、28度。

張竣堯說，11日是未來一週最熱的1天，各地高溫可達30度以上，中南部約33、34度，高屏近山區可能達36度以上；12日北台灣就會開始降溫，高溫約28度；13日、14日北台灣夜晚清晨低溫約21、22度，其他地區23至25度。

今晚至明晨大台北局部地區、桃園至彰化、恆春半島等沿海空曠地區留意強陣風；11日晚間至12日清晨，金馬地區易有低雲或霧，影響能見度。

張竣堯說，目前在菲律賓東方海面整個低緯度地都適合雲簇發展，但是否能真正增強為熱帶性低氣壓仍有許多變數，需要再觀察；未來一週除了鋒面短暫影響外，暫時仍沒有梅雨訊號，可能需要等到5月中、下旬再觀察。（編輯：管中維）1130509