明華園總團經典作超炫白蛇傳 端午連假屏東演出

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）文化部「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動，由明華園戲劇總團演出經典代表作「超炫白蛇傳」，6月8日晚上7時在屏東縣六堆紀念公園演出，屏東縣長周春米邀鄉親踴躍前往。

周春米、文化部藝術發展司長周雅菁及明華園團長陳勝福、當家台柱孫翠鳳率領團員，今天共同為「超炫白蛇傳」戶外免費演出宣傳。

周春米致詞表示，文化部庄頭巡演活動邀請明華園戲劇總團回娘家，由孫翠鳳領銜演出，滿足屏東鄉親期待，有機會一睹東方歌劇魔幻傳奇，帶動文化展演成為日常，實踐文化平權。表演當天從下午2時開始，現場有熱鬧的文創市集及屏東傑出團隊「蘇家班掌中劇坊」、「貓頭鷹兒童劇團」、「蒂摩爾古薪舞集」輪番演出。

孫翠鳳表示，「超炫白蛇傳」在國內外巡演獲得肯定，是國際級的經典之作，這次回鄉演出絕對是最棒的呈現，盼能創下20萬人次觀賞。

陳勝福則說，這齣戲是3度空間演出，包含舞台、觀眾席及空中表演，尤其是空中演出還有大水柱噴向演員，水漫金山的壯觀場景，過程都必須零秒差。

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縣府提及，「超炫白蛇傳」傳承青春版由孫翠鳳帶著女兒陳昭婷與陳昭賢，3人飾演不同時期的白素貞，由孫翠鳳親自發掘的嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，法海則由陳子豪擔綱演出，動員超過300名演員及幕後技術人員，豪華陣容，不容錯過。

文化處指出，「超炫白蛇傳」空前壯觀的舞台視覺景觀、極盡奇幻華麗的特效和聲光刺激，被譽為「一生至少要看一次」的戲。2004年在台北國家戲劇院首演，創下當年亞洲戶外戲劇表演紀錄的5萬人次觀眾，並曾於高雄衛武營、新北永和中正河濱公園，分別創下10萬、15萬觀眾人次的歷史紀錄。這次將於6月8日晚上7時在屏東六堆紀念公園演出。（編輯：龍柏安）1130509