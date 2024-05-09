政院通過打詐專法 納避風港條款金融業防詐免責

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（中央社記者謝方娪台北9日電）銀行配合打詐，常憂心抵觸銀行法保密義務，行政院會今天通過打擊詐欺犯罪專法，訂有「避風港條款」，金融機構及幣商執行防詐將免除應保密義務，對客戶或第三人造成損害亦不負損害賠償責任，讓業者可無後顧之憂，全力阻詐。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，金管會配合行政院研訂詐欺犯罪危害防制條例（打擊詐欺犯罪專法），其中有7條條文涉及金管會所轄機構，賦予金融機構及虛擬資產業者明確法源，負起打詐責任。

首先，打詐專法明定規範主體涵蓋金融機構及虛擬資產業者。其次，明定業者應善盡防詐作為，包括強化確認客戶身分；加強控管措施，例如暫停交易功能、甚至拒絕往來等；建立同業照會機制，讓業者可掌握更充分資訊以遏阻人頭帳戶。

童政彰表示，過去曾發生一名老奶奶遭詐團話術欺騙，陸續至4家銀行臨櫃設定約轉帳號，並遵從歹徒教戰，聲稱約定轉入帳戶為自己孫子。

童政彰說，其中一家銀行行員感覺有異，致電詢問該約定轉入帳號銀行，發現該帳戶所有人年紀已高，不可能為老奶奶孫子，及時攔阻這起詐騙。另3家銀行則因顧慮客戶保護機制，未敢打同業照會電話。

童政彰進一步指出，金管會認為，同業照會機制在阻詐過程相當關鍵，必須在法律明確賦予業者可照會同業權力，且受照會者應提供資訊，因此納入打詐專法中。

第3，銀行法授權訂定的行政規則「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」中的通報機制，此次明確訂於打詐專法中，讓法律依據更明確。

童政彰說，當有被害人通報，警察機關通知銀行將某帳戶列為警示帳戶，可凍結該帳戶所有交易功能，但實際上現在多數問題都發生在第2類帳戶，即尚未有被害人通報，但帳戶卻有可疑異常情事。

舉例而言，銀行透過臨櫃關懷成功阻詐的同時，亦可得知原先客戶想設定的約定轉入帳戶相當可疑，但因成功阻詐，並未有被害人出現，警察機關無法通知銀行將該帳戶列為警示帳戶。

打詐專法因此明定，金融機構及幣商應保存客戶往來資料及交易紀錄，若發現可疑情事，即使沒有被害人出現，可向司法警察機關通報，司法警察機關接獲通報後，就手邊事證，應通知業者予以控管或解除控管。

第4，打詐專法明定金融機構及幣商應配合執法機關建立聯防通報機制，即時圈存非法款項，建立即時金警聯防機制；第5是明定被害人遭詐匯出款項的返還程序，金融機構及幣商可依司法警察機關通知，發還帳戶內剩餘款項或虛擬資產。

第6，銀行投入打詐，不時面對不理性客訴或詐團威脅風險，在執法機關調閱資料過程，銀行也要再三確認是否抵觸銀行法第48條保密義務，在協助警方凍結帳戶過程，亦可能有第三方出面主張為商業糾紛，對銀行凍結帳戶行為求償等。

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打詐專法因此特別訂定「免除保密義務及避風港條款」，明定業者執行防詐工作免除應保守秘密義務，對客戶或第三人造成損害亦不負損害賠償責任，讓業者可全心投入打詐。

第7，若金融機構及幣商未落實打詐專法規定，例如未提供照會者資訊、未保存資料或交易紀錄、未配合建立聯防通報機制等，金管會可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰，若情節重大，罰鍰乘5倍，金管會可處100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並可令限期改正，屆期未改正可按次連續罰。（編輯：潘羿菁）1130509