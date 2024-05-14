12家銀行搶億級富豪商機 資產管理規模破兆元大關

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台灣高資產財管市場潛力大，金管會統計，在12家銀行搶進下，截至今年4月底止，銀行辦理財管2.0業務高資產客戶數正式突破8000人，資產管理規模（AUM）突破兆元大關，雙創新紀錄。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。截至今年4月底止，共12家銀行獲准並均已開辦財管2.0業務。

金管會銀行局今天公布，截至今年4月底止，12家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達8330人，月增6.3%，高資產客戶AUM達新台幣1兆387億元，月增5.23%。

觀察高資產客戶AUM資產配置組合變化，續以存款占比51.6%最高，月增0.2個百分點；基金占比11.9%，月增0.1個百分點。

另一方面，保險占比連3個月下滑至11.4%，月減0.2個百分點；債券占比略滑落至11.9%，月減0.1個百分點；境外結構型商品占比6.6%，月減0.1個百分點。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，高資產客戶資產配置，以存款占比過半居高，主要仍是與美國利率持續居於高檔，尚未進入降息循環有關，導致資金湧向存款，保險配比持續走低。

檢視個別銀行業績，合庫銀高資產客戶AUM續衝至2003億元，連2個月奪下財管王寶座，高資產客戶數達1519人。

其次為中信銀高資產客戶AUM達1913億元，緊追在後，高資產客戶數達1860人，續居各銀行之冠；第3名為兆豐銀，高資產客戶AUM達1863億元，高資產客戶數共1518人。

童政彰表示，經洽合庫銀，主因今年首季整體金融市場表現佳，客戶對投資前景持較樂觀態度，加上合庫銀內部策略朝積極開拓新客戶、深耕舊客戶雙管齊下，帶動近2個月AUM快速成長。

目前已獲金管會核准辦理財管2.0業務的銀行共12家，包括中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞銀台北分行、玉山銀、北富銀、元大銀、華銀、滙豐（台灣）銀。

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童政彰提到，在金融商品方面，以往國內銀行大多扮演銷售外國金融機構發行商品的通路，為促使銀行提高商品設計能力，金管會2020年開放的財管2.0方案大幅鬆綁銀行發行商品規範。

截至今年4月底止，累計有6家銀行依高資產客戶需求，自行發行外幣計價的金融債券連結衍生性金融商品或結構型債券，連結標的從以往的利率型及匯率型更拓展至股權型；另有2家銀行海外分行為高資產客戶量身訂做發行境外結構型商品，提供高資產客戶納入資產配置組合。（編輯：張均懋）1130514