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藏鏡人條款下現身 中信金代辜仲諒公告持股達8.87%

2024/5/14 20:32
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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北14日電）自今年5月10日起大量持股公告申報門檻自10%降至5%，讓藏鏡人現身。受持股申報新制影響，中信金代大股東辜仲諒公告持有股份達8.87%，但計算基礎包括配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內，非全為個人持股。

中信金昨天代辜仲諒公告持股達17.84億股，約占中信金股本新台幣2012億元的8.87%，取得股份目的為投資，引起外界廣大關注，甚至聯想是否是辜仲諒為回中信金接董事長「暖身」。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，配合證交法修正，金管會今年1月30日發布證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法，自今年5月10日起，大量持股揭露門檻自10%調降至5%，中信金代辜仲諒公告持股達8.87%，主要是依新規定辦理揭露，至於外界臆測，金管會不予置評。

不過，根據中信金對外揭露截至今年4月16日資訊，第1大股東為花旗（台灣）銀行受託保管新加坡政府投資專戶，持股7.83億股，占比3.89%，第2大為宜高投資，持股2.38%，第3為富邦人壽，持股2.36%，前10大股東名單上並未見辜仲諒以自然人身分入列，也引起討論。

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童政彰解釋，根據證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法，任何人取得公開發行公司已發行股份逾5%必須對外揭露，此處計算基準除了本人外，包括配偶、未成年子女及利用他人名義持有者等均須納入，至於年報揭露的前10大股東，持股計算是以單一自然人或法人為基礎，未加計關係人。

另金控法明定，同一人或同一關係人若持股逾5%，必須向銀行局申報，超過5%後每累積增減逾1個百分點者，亦要向銀行局申報；若同一人或同一關係人持股逾10%、25%或50%，則須先向銀行局申請核准。換言之，金管會在監理上，其實持續有掌握對金控具控制力股東名單。（編輯：潘羿菁）1130514

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