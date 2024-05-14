行員沉迷線上賭博挪用催收款 元大銀挨罰400萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）元大銀行債權管理部前行員因沉迷線上賭博，自2021年1月間至2023年9月間鋌而走險，挪用呆帳客戶所繳償還債務款達新台幣288萬元。元大銀因內控疏失，今天遭金管會開罰400萬元。此為史上首見行員挪用催收款案例。

元大銀債權管理部前行員辦理呆帳案件催收，因沈迷線上賭博，自2021年1月間至2023年9月間，利用職務之便挪用呆帳客戶所繳償還債務款項，違規行為時間達2年8個月，受影響客戶共46戶，挪用款項達288萬元。

金管會今天宣布，在此案中，元大銀未完善建立且未確實執行內控制度，衡酌該行員挪用款項金額及元大銀後續有進行適當處理，對此開罰400萬元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，發現該行員是沉迷線上賭博，才會鋌而走險、挪用客戶催收款項。

金管會同步要求元大銀將此案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送此案違法失職人員。

童政彰說明，根據元大銀催收手冊所定作業程序，聯繫客戶協議還款方案、申請呆帳案件減免額度及通知客戶核准額度與繳款帳號等作業，全程均由同一催收經辦人員辦理，欠缺作業牽制機制。

另一方面，元大銀也未建立妥適客戶債務協議結果通知確認機制，例如協議結果書面文件或第三人通知等，使該名行員得透過作業流程漏洞虛報不實協議債權金額，進而從中挪用款項。

童政彰表示，金融機構各業務均與民眾權益息息相關，應積極檢視並確保內部作業規範符合法令規定、建立有效控管機制，並應從金融消費者權益出發，落實公平待客原則，贏得客戶信賴。

童政彰也呼籲，各銀行應確實重新檢視內部所定不良債權催收及牽制機制妥適性，持續精進作業內部管控機制及客戶權益保障措施，避免發生爭議案件。（編輯：潘羿菁）1130514