陳美鳳6年沒海外作秀 興奮將赴馬來西亞雲頂表演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北9日電）「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今天出席珠寶品牌活動，身材依舊保養得宜的她表示6月將要去馬來西亞雲頂作秀，而6年沒有在海外作秀的陳美鳳為此感到興奮，盼可以帶給觀眾精彩的表演。

陳美鳳表示，6月將到馬來西亞作秀，她正和團隊積極策劃這1個半小時的大秀，希望給觀眾帶來精彩又極富驚喜的表演。

而6年沒有在海外作秀的陳美鳳為此感到相當興奮，也為了表演節食，她受訪說：「表演大秀的時候，還是會少吃一點，想讓禮服穿起來更修身一點。」

陳美鳳表示，會趁作秀行程順道慶生，她開心說：「作秀的時候是6月底，結束還可以到新加坡找老朋友，剛好可以慶祝7月1日的生日」，表示可能就安排馬來西亞跟新加坡待上1個禮拜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而問起感情近況，陳美鳳表示自己依舊是「名花沒有主」，哀怨笑說：「被跟拍也沒拍到有桃花呀！」陳美鳳對感情不強求，現階段不給自己太多壓力，「和氣生財、顧全（錢）大局」，表示人與人相處，也不是簡單的事情，就以和為貴，工作環境只要和氣就會開心。

至於財產分配，陳美鳳表示交由她妹妹打理，「我有能力就帶家人出去玩，房產也是自住，也幫經濟壓力比較大的親朋好友，現在就是努力工作。」（編輯：陳政偉）1130509