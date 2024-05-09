嘉義惡火毀家3姊妹獲600萬善款 愛心踴躍停止募款

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣太保市低收入戶柯家7日晚間發生火警，一家7口3死1傷，3個女兒逃過一劫，她們就讀的南新國小開設教育儲蓄戶專戶接受各界捐款已達新台幣600萬，校方今天下午停止募款。

太保市公所今天下午發布新聞稿表示，柯家7日晚間發生火警，一家7口母親與2個兒子被燒死，父親插管住院治療，就讀南新國小10歲、8歲及6歲3個女兒並未受傷暫由姑姑照顧；火警發生後，學校開設教育儲蓄戶專戶接受各界善心捐款，提供她們長期教育求學費用。

南新國小表示，各界善款不斷湧入下午捐款已達600萬元，足夠3姊妹所需停止募款，有意捐款民眾可將愛心留給其他需要的人。

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南新國小校長莊政道表示，3姊妹平日由母親接送上下學，現母親不在了，學校將安排3姊妹放學後先至柯家鄰近的安親班，請安親班交通車接送孩子放學；餐食部分會採用餐券及與鄰近便當店合作提供孩子飲食；孩子若有學習才藝需求，費用也將由教儲戶經費支出。

太保市長鄭淑分說，柯家喪葬事宜已由柯家姑姑請殯葬業者協助，所需費用由嘉義縣議員黃榮利、4名市民代表及善心人士協助處理；3人遺體安置在嘉義市立殯儀館，嘉義市府減免相關費用。（編輯：謝雅竹）1130509