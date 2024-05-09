環團籲解約晶鼎焚化爐興建案 經部：依契約規定處理

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（中央社記者劉千綾台北9日電）彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，環團今天前往經濟部陳情。經濟部表示，已與晶鼎公司召開協調委員會，處理晶鼎提出不可抗力因素等事由，後續將根據委員會認定和建議，依照投資契約規定處理。

彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天早上在經濟部前陳情，提出晶鼎焚化爐重大違約，經濟部立即停止興建、儘速解約罰款的訴求；立法院會上週也通過民眾黨團提案，要求立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。

經濟部產業園區管理局透過新聞稿表示，近日也有立法院決議督促行政部門處理後續，經濟部會依照促參法規定，以及投資契約規定，檢討後續作為。

經濟部官員說明，依照促參法，4月已召開由專家學者組成的協調委員會。由於晶鼎提出有民眾抗議等不可抗力因素，造成焚化爐興建案受阻，但委員認為晶鼎應提出更具體理由和佐證，委員會預計5月再度召開，認定是否為不可抗力因素。

至於經濟部後續是否要與晶鼎解約，官員表示，將依照委員會給予的認定和建議，依照契約進行後續處理。

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經濟部表示，為因應地方政府於2019年起，多次發函表達有廢棄物處理困境，園管局依據廢棄物清理法落實事業廢棄物產源管理的責任，依促參法公開招商後，簽訂投資契約，取得營運權，且已通過環評，因此仍須遵循法制程序、依法依約辦理。

對於環團抗議晶鼎公司遭地方政府認定違法動工，且施工前說明會辦理方式未符合規定，經濟部表示，已督促晶鼎應合乎促參、環評及建築法相關規定，辦理後續事宜。（編輯：潘羿菁）1130509