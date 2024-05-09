王貞治盃高市退新北 取得小馬聯盟代表權

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）王貞治盃青棒賽今天進行冠軍戰，高雄市靠著全哲倫在第7局敲出2打點場內全壘打，加上張嘉宏6.1局好投，以2比0力克強敵新北市，取得代表台灣參加小馬聯盟亞太區賽事的資格。

高雄市隊（高苑工商）今天與新北市隊（穀保家商）在冠軍戰碰頭，形成一場投手戰，雙方在前6局都沒辦法攻下分數。直到7局上，高雄市的邱彥祖敲出一壘安打後，全哲倫再擊出場內全壘打，攻下2分。

終場高雄市就以2比0擊退強敵新北市隊，繼2001年之後再度搶下王貞治盃冠軍，且首度取得小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽的台灣隊代表權，將代表台灣參加亞太區賽事，力拚代表亞太區參賽世界賽資格。

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高雄市先發投手陳昱安此戰僅投0.2局，在第1局滿壘時，換上張嘉宏接替。張嘉宏用80球演出6.1局好投，僅被敲出2支安打，投3次保送、4次三振，沒有失分奪下勝投。

此戰全哲倫4打數都敲出安打，包括關鍵的場內全壘打，獲選為大會最有價值球員；此外，打擊獎由新北市的宋柏翰拿下（6成15），打點獎為桃園市的許庭綸（10分打點），全壘打獎為新北市的何品室融（2支），投手獎為高雄市的林軒宇（防禦率0）。（編輯：吳協昌）1130509