南寶本業獲利年增逾5成 首季每股賺5.86元
2024/5/9 21:10
（中央社記者潘智義台北9日電）南寶樹脂今天公告第1季歸屬母公司淨利為新台幣7.06億元，較去年同期減少0.7%，較去年第4季增加14.7%，每股盈餘5.86元。
南寶樹脂說明，整體營運效率提升，以及產品結構優化，第1季營業利益7.69億元，較去年同期大幅成長53.1%，營業利益率達15.4%，創下同期新高，較去年同期提升4.3個百分點。
南寶指出，第1季營業費用率為17.7%，較去年同期增加0.4個百分點，主要由於併購常熟裕博高分子材料公司，自去年5月起編製合併財務報表，提列費用率較高。
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南寶統計，第1季合併營收為49.9億元，年增10.2%。主要受惠於客戶需求逐步回溫。第1季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增14.7%，占第1季營收比重73%，建材與塗料業務第1季則年增1.2%，占營收比重24%。今年前4月累計營收為68.4億元，年增12.4%。
南寶表示，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，需求回溫，持續布局綠色永續產品，直接與品牌共同開發新材質鞋材接著技術，有利於持續爭取新訂單。（編輯：潘羿菁）1130509
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