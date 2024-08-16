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南寶：鎖定本業相關應用 透過併購跨入新領域

2024/8/16 19:36
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（中央社記者潘智義台北16日電）南寶樹脂執行長許明現今天表示，期待透過併購跨入新的領域，將挑選海內外圍繞本業相關應用的標的。除了充實技術及產品線，更期盼能藉此加速跨入或擴張產業領域版圖。

南寶樹脂今天舉行線上法人說明會。許明現指出，持續以創新、併購為雙主軸，盼達成優於產業成長目標，並已將創新運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。

南寶董事會8日通過取得允德實業70%股權的併購案，南寶期待藉由此充實本業相關的產品線，以提供客戶更完整的解決方案。

南寶表示，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過共同研發創新的接著解決方案，開發下一代產品，例如為新材料的高性能跑步鞋研發的創新接著解決方案、耐高溫且不含矽利康的半導體製程用膠、可提高生產效率10倍的新型地板材料用膠等。

南寶統計，第2季合併營收新台幣57.8億元，年增13.8%。第2季歸屬母公司淨利6.72億元，每股盈餘5.58元。第2季營業利益率14.7%，創下同期新高，較去年同期提升1.7個百分點。

南寶表示，鞋材、鞋用以外的特用接著劑，以及建材與塗料等3大產品線，今年皆可望成長，今年整體營收將重回成長軌道。

在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶說明，客戶需求持續復甦，將聚焦半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，南寶建材營收主要來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，並持續成長，另外塗料業務已回復成長動能。（編輯：楊蘭軒）1130816

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