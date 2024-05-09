張育成3A敲追平安打 鄧愷威中繼3局挨轟掉2分
2024/5/9 13:08
（中央社記者楊啟芳台北9日電）美職坦帕灣光芒隊台灣好手張育成昨天開轟，今天3A出賽又有好表現，第3局滿壘時敲出追平一壘安打，另外選到1次保送；舊金山巨人隊3A的鄧愷威則是中繼出賽，投3局失2分。
光芒隊3A今天對上釀酒人隊3A，張育成先發打第5棒、擔任游擊手，1局下擊出三壘方向滾地球，3局下滿壘時，敲出一壘安打送回1分，幫助球隊以1比1追平比分；5局下選到保送上壘，不過之後盜壘失敗；7局下擊出右外野平飛球遭接殺。
總計張育成3打數敲出1支安打，本季目前在3A已經連5場出賽有安打演出，打擊率2成86，終場光芒隊3A以5比3奪下勝利。
另外一場3A層級賽事，巨人隊的鄧愷威今天在第3局、球隊3比6落後時登板中繼，他投出1次保送、被敲2支安打，一度面臨滿壘危機，不過最後他讓打者擊出雙殺化解；4局下鄧愷威被轟出一發2分砲，不過5局下回穩演出3上3下。
總計鄧愷威長中繼投3局，被敲出4支安打，包含1發全壘打，投1次保送、1次三振，失掉2分，本季目前在3A防禦率13.50。終場巨人隊3A以7比11不敵天使隊3A。1130509
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