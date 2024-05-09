修法、查緝雙管齊下 中國越界抽砂艘次減少

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（中央社記者張已亷高雄9日電）海委會主委管碧玲表示，為改善中國違法抽砂，推動「土石採取法」及「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」修法加重罰責搭配查緝，中方抽砂船越界艘次在修法後減少許多。

國家海洋研究院8日在高雄軟體園區會議中心舉辦「馬祖海域受抽砂影響研討會」，邀產官學界從海域執法、基礎調查等層面探討抽砂議題。

海洋委員會主委管碧玲表示，擔任立法委員期間十分關切中國違法抽砂對台灣海洋生態環境破壞影響，推動「土石採取法」及「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」修法加重刑度及罰金，讓違法抽砂船無論是否為行為人所有，都可以沒收，再搭配海巡署加強查緝，減少中方越界違法抽砂船艘次。

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國海院長陳建宏表示，執行海委會自2022年至2025年馬祖海域受違法抽砂影響專案調查及監測計畫，主要工作項目有海床地形、浮游生物及水質、底棲生態調查等3大主軸，今年是執行計畫第3年，發現海床有遺留抽砂管及許多非天然挖掘深坑、非抽砂區生物豐度比抽砂區海域高等階段性調查成果。

國海院指出，研討會主要目的為分享專案計畫目前執行階段性成果，相關海域生態調查計畫仍持續進行中，盼透過長期監測完善建置馬祖海域基礎調查資料。（編輯：謝雅竹）1130509