台南建城400年 風起王城交響四部曲5/11首演

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（中央社記者張榮祥台南9日電）2024台南建城400年，台南市政府委託旅外知名作曲家石青如，以台南為題創作「風起王城交響四部曲」，預定11日在台南文化中心首演，以壯闊樂章致敬古都風華。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，「風起王城交響四部曲」分別是「風起王城」、「承先啟後」、「走向現代」及「邁向民主」4個樂章，貫穿4個台南歷史發展重要歷程。

接受委託的石青如，透過史料研讀，探尋每個歷史時期的時代精神，巧妙運用人聲、木管、銅管、打擊樂及弦樂等元素，創作台南城市獨有的交響樂曲，成為邁向未來的激勵樂章。

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「風起王城交響四部曲」首演由台南市交響樂團擔綱演出，音樂總監蕭邦享指揮，上半場與知名女高音蔣啟真合作，呈現「風起王城交響四部曲」，下半場則與山嵐合唱團、成大合唱團合作演出「府城映畫」、「搖滾台灣」等歌謠及流行金曲，以樂音喚醒對台灣這塊土地的熱愛。

文化局表示，「風起王城交響四部曲」未來將持續由在地樂團進行城市及國際演出，也將在校園巡迴推廣演說會登場，透過音樂課程及社團教學奠定基礎，讓城市交響樂章永續傳承，成為台南人共同文化印記。（編輯：陳仁華）1130509