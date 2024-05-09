力森諾科竹科廠標售 封測廠矽格16.8億元得標

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測廠矽格今天傍晚公告，子公司矽格聯測得標台灣力森諾科竹科廠房標售案，交易總金額新台幣16.8億元，因應未來營運需求。

媒體先前報導，竹科硬碟零件大廠力森諾科，2023年10月關廠，占地1.3萬3坪廠房規劃出售，吸引諸多半導體和IC設計等廠商洽詢。

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矽格日前公告因應營運需求，參與台灣力森諾科位於新竹科學園區科技廠房標售案，今天傍晚最新公告得標，以每坪新台幣約11.56萬元，取得約4.57萬平方公尺（約1.38萬坪）廠房，投資金額16.8億元（含加值型營業稅）。

矽格受惠高速運算（HPC）晶片、人工智慧AI晶片、網通晶片及車用晶片封測供給穩健，今年4月自結合併營收15.01億元，月增近3%，較去年同期增加逾25%，是2022年10月以來高點，累計前4月營收56.63億元，年增近18%。矽格第1季稅後獲利7.44億元，是2022年第4季以來高點，單季每股基本純益1.62元。（編輯：潘羿菁）1130509