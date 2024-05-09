鈊象首季賺逾一個股本 每股盈餘14.45元

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（中央社記者吳家豪台北9日電）遊戲股王鈊象今天公布第1季財報，受惠於東南亞遊戲授權業務成長快速，加上歐洲市場開始貢獻，第1季每股盈餘達新台幣14.45元、季增29%，大賺逾一個股本。

鈊象旗下網路遊戲除穩固台灣市場，也持續深耕海外，預期今年網路遊戲營收可穩定成長。在商用機部分，鈊象仍以中國和美國為主要市場，今年預計推出2款新機種。

此外，遊戲代理商隆中網絡公布第1季財報，合併營收約2.25億元，季增14.69%，年增16.23%；營業毛利1.8億元，季增17.11%，年增20.95%，毛利率80.2%；受惠於美元升值認列匯兌收益，稅後淨利為3913.9萬元，季增92.21%，年增62.14%；每股盈餘0.93元。

隆中董事會同時決議2023年盈餘及資本公積現金股利配息基準日及現金股利發放日，擬訂7月8日為配息基準日，現金股利發放日為7月25日。

遊戲廠橘子今天公布4月合併營收約8.9億元，月減11%，年增17%，主因人氣端遊（電腦線上遊戲）改版，以及經典手機遊戲推出職業改版再掀熱度，活躍用戶達今年新高；今年1至4月累計營收約42.2億元，年增11%。（編輯：潘羿菁）1130509