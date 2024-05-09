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自衛隊運輸機飛行途中故障 緊急降落新潟機場

2024/5/9 19:16
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，航空自衛隊表示，今天下午5時過後一架C-2運輸機在飛行途中故障，導致難以飛行，並變更目的地，緊急降落在新潟機場，目前未傳出人員受傷。

NHK的直升機已拍攝到一架航空自衛隊的C-2運輸機停在新潟機場，且駕駛艙附近的左側窗戶似乎受損。

目前已經接獲這架運輸機在飛行途中機門開啟的消息，相關當局正在確認相關狀況，目前未傳出有物品等掉落或是有人員受傷。

根據航空自衛隊表示，降落在新潟機場的運輸機，屬於航空自衛隊位於埼玉縣的入間基地的飛機。

新潟放送（BSN）報導，新潟機場因為這起事件一度關閉。根據新潟機場事務所表示，今天下午5時過後，接獲飛行中的自衛隊運輸機通報稱「左側窗戶脫落」，這架飛機因此宣布緊急事態宣言後，於下午5時17分順利降落在新潟機場。

新潟縣消防單位表示，為了避免發生事故，已經出動消防車待命，暫未傳出有人受傷。

根據新潟縣警方，新潟機場一度關閉，但已經在下午5時20分後重啟。

最近自衛隊的飛機頻傳意外，海上自衛隊位於千葉縣柏市的下總航空基地，昨天發生一起P-3C反潛巡邏機衝出跑道的意外，暫未傳出有人受傷。

此外，海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機4月20日在夜間訓練時墜海，已知1人死亡、7人下落不明，目前相關搜救任務持續進行中。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130509

#日本
#海上自衛隊
#航空自衛隊
#新潟機場
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