華航首季獲利年增1.4倍 看好客貨雙旺油價趨穩

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（中央社記者江明晏台北9日電）華航今天公告首季財報，營收新台幣486.45億元，創歷年同期新高，稅後淨利34.1億元，年增144.09%，華航看好，客運營收將持續走揚，貨運爭攬半導體機台等資源，航空燃油價格也趨穩。

華航今天公告第一季財報，合併營收新台幣486.45億元，年增13.94%，合併稅後淨利34.1億元，年增144.09%，每股稅後盈餘（EPS）0.51元，相較去年同期增加0.29元。

華航指出，航空旅運需求顯著增強，第一季營收創歷年同期最高，受惠於1、2月農曆春節、寒假等連續假期，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達9成，推升首季營運動能，整體載客人數較去年同期成長，第一季客運收入330.06億元，較去年同期增幅34.45%，也較疫前2019年增加21.12%；貨運收入為123.13億元，航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，致使第一季貨運收入較去年同期減少。

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展望第2季，華航表示，客運夏季班表保持全線班次密集度，熱門東北亞地區每週提供近200班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每週28班、高雄-曼谷每週7班，桃園-峴港天天飛航，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7月14日開啟台北直飛西雅圖航線，將在暑期旺季挹注客運航線營收，看好客運營收將持續走揚。

貨運部分，華航指出，重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收，而航空燃油價格趨穩，對整體營收也有望帶來正面助益。（編輯：林興盟）1130509