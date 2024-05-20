衛福部加入全球隱私執法合作協議 接軌國際護個資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部今天公布，獲准加入全球隱私執法合作協議（Global CAPE），將與國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，同時對於部內擁有的就醫長照等個資，與國際最新法制實務動向接軌。

衛福部去年底申請加入全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement （Global CAPE），今年3月接獲管理者日本經濟產業省通知申請已獲通過，未來可望透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化個資的保障。

衛生福利部資訊處分析師沈君翰今天下午接受媒體聯訪時表示，這次屬於多部會一同加入全球隱私執法合作協議，衛福部需保護接手所有個資，包含就醫、長照等，未來資料使用，都需比照合作協議模式辦理，隨時調整、跟上最新協議規範。至於醫院端、長照端，各有個資規範法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣作為創始會員的「全球跨境隱私規則論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum）」致力促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙。論壇去年10月發布Global CAPE，除論壇會員外，邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，促進不同司法管轄權間執法合作。

據衛福部資料，加入Global CAPE的還有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權。未來台灣可望透過Global CAPE與各國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作。（編輯：李亨山）1130520