中光電智能機器人 取得軍用商規無人機合格廠商

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（中央社記者潘智義台北20日電）中強光電今天宣布，旗下子公司中光電智能機器人參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產案投標，近日已分別通過國防部資格審查與實機驗測，拔得頭籌。

中光電發布新聞稿指出，中光電智能機器人成為第1家取得軍用商規「微型無人機」、「監偵型無人機」無人機合格廠商資格，也是此兩款無人機目前唯一通過合格廠商。

中光電說明，國防部「監偵型無人機」標案規劃採購1552架，微型無人機案採購1485架，中光電智能機器人已接獲國防部公文通知為合格廠商。後續第2階段採購將依第1階段招標文件規定，由國防部個別邀請符合資格廠商投標方式辦理。

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其中，「監偵型無人機」由海軍執行驗測，包含文件審查47項、器材測量4項、地試驗證9項、飛試驗證19項，合計79項；「微型無人機」由陸軍執行驗測，包含目視測試33項、性能測試19項，合計52項。中光電智能機器人兩款無人機皆一次驗測完成並通過，顯示產品具備高成熟度、高穩定性與卓越性能。

中光電智能機器人指出，目前是台灣唯一具有無人機量產及輸出海外經驗的公司，近年與美國Teledyne FLIR合作警消應用無人機產品，每年持續穩定出貨中。而4月在美國聖地牙哥Xponential 2024參展，主打自主研發關鍵技術，整機台灣設計、製造，且符合美國國防授權法案（NDAA）無人機相關產品，獲國際客戶青睞，市場需求熱烈。（編輯：張良知）1130520