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嘉縣蓮花綻放丰姿綽約 種植面積僅次台南

2024/5/20 16:06（5/20 16:21 更新）
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嘉義縣民雄、新港、中埔、水上種植大片蓮田近日綻放，美景引人駐足。圖為嘉義縣中埔鄉潭情路一帶的蓮花田。中央社記者蔡智明攝 113年5月20日
嘉義縣民雄、新港、中埔、水上種植大片蓮田近日綻放，美景引人駐足。圖為嘉義縣中埔鄉潭情路一帶的蓮花田。中央社記者蔡智明攝 113年5月20日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）蓮花5月開始綻放，丰姿綽約、引人駐足；嘉義縣政府表示，民雄、新港、中埔、水上與台南市白河區一樣，種植大片蓮花田，歡迎民眾來嘉賞蓮。

嘉縣農業處農林作物科長李秋瑩今天告訴中央社記者，嘉義蓮花種植面積約250公頃，僅次於台南市，主要分布在民雄、新港、中埔、水上等鄉鎮，5月至9月是開花季節。

攝影愛好人士歐陽漳表示，目前嘉義蓮花已綻放，中埔鄉潭情路附近蓮田多，很好取景，新港鄉也能拍到高鐵列車飛駛過蓮花田的照片。

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縣府提到，紀錄片「老鷹之手」紀錄早年農民因長年挖掘蓮藕，雙手日漸變形成「老鷹手」的辛勤印記，就是在嘉義民雄牛斗山的蓮田拍攝，2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演。

水上鄉農會指出，種植蓮花除了採收蓮子與蓮藕，還可以將蓮藕加工製成蓮藕粉，蓮花也可以當茶飲，蓮花萃取物可製成沐浴乳、洗髮乳、護膚乳等，全株都有用處。（編輯：郭諭儒）1130520

李秋瑩
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