賴總統宣示能源轉型 工總：應務實開放態度看待核能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）新任總統賴清德今天發表就職演講，提出將啟動第2次能源轉型，發展多元綠能等，工總指出，新政府與產業界對低碳、穩定能源供應的期待相符，不過政府也應以務實開放態度看待核能，不將核能摒除在國家電力配比之外。

至於兩岸關係，工商界認為，雙方皆須釋善意才對等溝通，兩岸應盡快恢復交流，建議可從放寬大陸專業人士來台開始。

賴總統今天發表就職演說內容，提到兩岸立場，他強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。此外，針對能源議題，賴總統宣示將推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

工總今天透過新聞稿表示，賴總統就職演說提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全世界」3大產業發展方向，與近年工總白皮書提出的建言方向一致，對此表示肯定。

面對全球供應鏈重新布局的時代，工總表示，政府和產業界必須緊密合作，才能面對新的挑戰。工總已和經濟部透過「亞太產業合作平台」，協助企業布局新南向國家，建議未來政府應擴大協助產業深化重點市場的經營，確保台灣在全球市場上的競爭優勢。

能源議題方面，工總表示，賴總統提出推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性的政策方向，與產業界對低碳、穩定能源供應的期待相符。

不過工總進一步指出，當前核能發展不斷進步，國際對核能的看法也有改變，期盼政府採取務實而開放的態度，不將核能摒除在國家電力配比之外。

工總表示，產業界除了期待檢討能源配比與強化電網建設外，台灣之所以缺水「不是因為沒有水，而是沒有留住水」，以及大多數水資源設施老化的問題，需要政府強化基礎建設，支撐台灣產業發展。

兩岸議題方面，工總表示，維持穩定和平的兩岸關係受到國際高度關切、台灣多數民意支持，是台灣當務之急，兩岸應盡快恢復有序交流，例如可從放寬大陸專業人士來台開始。

工總指出，在兩岸政府仍無法恢復正常交流協商之際，政府可委託公協會、智庫等單位，積極前往大陸台商投資集中的各個區域，以了解台商更為真實的投資經營狀況；更重要的是，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤產業鏈招商計畫，以積極主動態度，前往大陸引導相關台商回台，或進行台商輔導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中小企業總會理事長李育家表示，針對兩岸議題，賴總統的談話釋出善意，並呼籲兩岸城市交流、學生開放等，同時延續前總統蔡英文對於兩岸互不隸屬的立場；但中國以一國兩制作為溝通前提，且共機時常擾台，建議雙方都要釋出善意，才能達到真正互相平等的溝通。

能源議題方面，李育家表示，台灣並非缺電，而是供電設備出問題，建議政府仔細評估產業未來用電量、能源供應等。（編輯：潘羿菁、張均懋）1130520