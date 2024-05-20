公墓變身佐倉運動公園 花蓮市公所爭取興建足球場

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮市公所向體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」，擬在前身為花蓮市佐倉公墓A區的佐倉運動公園，興建現代化足球場，計畫總經費4400萬，盼成為花蓮市優化訓練及比賽場地。

教育部體育署副署長房瑞文、審查委員及相關單位今天到現場會勘，花蓮市長魏嘉彥、主任秘書翁美華及殯葬所長陳柏欣、建設課長徐國城等人陪同。

魏嘉彥表示，這座足球場的建成將為花蓮市足球運動注入新的活力，並有助於推動學校間足球交流，同時也為周邊學校及社區帶來更多運動機會與活動空間；感謝前任市長魏嘉賢於任內活化並訂定願景，將延續好的政策，希望未來能成為花蓮市優質場域。

花蓮市公所表示，目前僅有少部分如國立花蓮高農、美崙國中有標準足球場地，可以提供選手訓練與居民運動娛樂，因此市公所在佐倉運動公園規劃一座8人制足球場，共4200平方公尺的足球場，將為花蓮縣內的學校和球隊提供一個優化訓練與比賽場地；未來，學校足球隊將能夠在此進行有效訓練，並有機會舉辦大型足球比賽及活動。

計畫中以提供運動民眾能有安全且舒適運動空間，能舉辦足球競賽，以及提供良好訓練環境為主要訴求，施作項目包括周邊排水系統、防護網、T架式投光燈、監視系統、活動看台及廁所、更衣間；同時場內將鋪設綠色人工草皮，不僅維護簡單，材質環保，還能防範因場地不良而受傷的風險。

佐倉運動公園面積廣達9.7公頃，前身為花蓮市佐倉公墓A區，早在日治時代即為墓地，分為A（9.7公頃）、B（2公頃）、C（1.5公頃）3區；2022年A區完成所有墳墓起掘，同年6月花蓮縣政府公告廢止佐倉公墓A區。（編輯：陳仁華）1130520