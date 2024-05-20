社大爭取退場大同技院固定校址 嘉市：尚未取得產權

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市社區大學開辦24年，授課卻無固定處所，目前承租的大同技術學院將於7月退場，國民黨市議員鄭光宏今天向市府爭取大同技院為社大固定校址；市府表示，尚未過戶取得產權。

鄭光宏今天在嘉義市議會市政總質詢表示，嘉義市社大於民國89年開辦，目前社大每學期穩定開設180門課程，現有教師102名、學員2566人，教學場域目前暫時租借大同技術學院，7月將屆滿3年。

鄭光宏指出，受少子化衝擊，大同技術學院7月底將停辦，校地將以捐贈方式由市府接管，市府未來將以分年編列預算取得產權，並規劃為「共融衛福園區」；由於社大租借大同技術學院上課合約也到7月底，學員擔心上課又要換處所。

鄭光宏表示，嘉義市社大開辦24年來，先從東吳高職為校址，歷經搬遷到志航國小、中油訓練所、嘉大林森校區，最後落腳大同技術學院。

鄭光宏說，社大學員近7成為嘉義市民，面對高齡化、終身學習，將極力協助爭取讓大同技術學院成為社大固定校址，也盼市府協助。

嘉義市政府教育處指出，行政院已決議同意大同技術學院退場後，嘉義校區資產捐贈於嘉義市政府，但程序上須等校方進行債權清算公告，確認實際債權狀況後，市府才能按行政院所訂償還比例支付並取得產權。

教育處表示，市府目前就校地使用及維護管理積極規劃中，而市府迄今尚未過戶取得大同技術學院產權。（編輯：陳仁華）1130520