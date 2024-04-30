台積電落腳嘉縣 黃敏惠提計畫抗嘉市邊緣化危機

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）台積電CoWoS先進封裝廠等重大建設落腳嘉縣，嘉義市面臨邊緣化危機，市長黃敏惠今天到市議會施政報告時強調，區域整合、互利共榮，嘉市不缺計畫，缺中央的支持與鼓勵。

黃敏惠到嘉義市議會施政報告，講述市府將透過3大階段不同年代的發展，打造台灣新都心的城市願景。

國民黨市議員鄭光宏質詢提到，華泰名品城落腳嘉義高鐵特區、台積電確定設廠嘉義科學園區，預計2028年啟用營運及投產，市民憂心嘉義市被邊緣化，呼籲市長及市府團隊超前部署，擴大嘉市既有教育、醫療等優勢。

黃敏惠說，面對鄰近縣市產業園區不斷開發，嘉義市找到自己的定位，以打造台灣新都心為志的永續城區為目標，透過北港路二側區段徵收土地開發，建構經貿會展中心及產業新創基地，以及嘉北車站周邊區段徵收，導入醫療、長照、木產業聚落及休閒商業等，打造縣市共榮共好的優質生活圈。

黃敏惠表示，要致富、先開路，持續完善公共運輸系統，推動東義路與盧山橋、台18線軍輝橋等聯外道路改建工程，也積極爭取軌道運輸，並與嘉縣積極溝通，盤點嘉義地區軌道整體路網，提出8條高需求路廊獲交通部於今年3月22日備查。

此外也提出嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究，規劃全長約15.06公里、13座車站，連結台鐵與高鐵的藍線捷運，提送嘉義市議會爭取支持提報中央爭取經費。

黃敏惠認為，交通要平權，跨縣市的交通建設應是中央權責，面臨被邊緣化危機，為了城市發展，市府從不推諉，積極辦理先期可行性評估相關規劃。（編輯：郭諭儒）1130430