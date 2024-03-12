嘉市資源回收場接連火警釀民怨 議員批評無懲處

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市資源回收暫置場今年2月間發生大火，多名議員今天在嘉義市議會臨時會批評一再發生火警，空污引民怨，環保局內部無懲處；局長李佳禾允諾會盡最大努力降低火災風險。

嘉義市位於湖內里湖子內的資源回收暫置場今年2月20日發生大火，造成空氣污染，惡臭異味引起周邊嘉義縣市民眾怨聲載道，李佳禾今天在嘉義市議會臨時會進行專案報告。

他表示，因農曆春節回收物收運量較大，資源回收暫置場疑夾雜易燃物，且氣溫變異大而燃燒，經分析火災殘留物，每一抓斗約有4.9公斤易燃物如瓦斯罐、高壓氣罐等。

市議員王浩表示，民間經營的資源回收場若發生火警會被依法開罰，經查資料，嘉義市與環保局用地相關的火警事件已發生4次，且資源回收暫置場在去年2月間也發生火警，環保局管理不當，卻未對自身開罰，沒人負責；市議員李奕德也認為，當地發生火警造成縣市民眾抱怨，有人聞到異味想吐就醫，但環保局也未懲處相關人員。

市議員鄭光宏提及火災發生當下，消防車抵達現場，卻發生大門深鎖及缺乏灌救水源，消防人員緊急破門並增派水車才順利在半小時後控制火勢，要求相關局處要深自檢討改善。

鄭光宏說，火災發生時，消防局接獲通報7分鐘內抵達現場後，卻發現大門深鎖，擔心影響救災即時性，隊員持破壞工具破門而入才順利救災，顯見環保局內控管理瑕疵，且缺乏橫向聯繫。

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李佳禾提到後續改善作為，包括每日進行灑水降溫防復燃；每日派員巡檢；增設佈線消防管線及消防栓等救災設施；加強紅外線測溫空拍機巡視監控現場頻率。

廢棄物去化方面，李佳禾說，要求資源回收廠商加速分類及去化速度。資源回收場目前已設置電池單獨貯存區域。未來因應農曆春節期間收運大量資源回收物，將尋求其他回收商簽訂資源回收開口契約，增加去化量；妥善設置各工程消防系統，降低火災風險。（編輯：謝雅竹）1130312