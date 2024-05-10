年輕人機車事故率高 嘉市全額補助駕訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉市近5年年輕人（18至24歲）機車事故比例高，且連2年市民申請機車駕訓補助不足3成，市議員鄭光宏今天質詢檢討，市長黃敏惠表示，今年度將由市府加碼全額補助機車駕訓。

黃敏惠表示，駕訓班補助部分，與交通處研議後，交通部補助市民至機車駕訓班補助名額共900名，每人補助新台幣1300元，嘉義市地區機車駕訓費用平均約3200元，所需差額今年度將由市府加碼「全額補助」。

黃敏惠說，每次事故發生，道安會報皆是悲痛審視，盼用教育打造安全城市，不畫機車練習場而透過實際訓練，也聯合嘉工、監理站規劃，交通安全需要大家一起維護。

嘉義市交通處表示，據監理單位數據顯示，參與機車駕訓可降低32%違規風險、20%肇事風險，有效改善機車安全。另為提高民眾至監理站練習考照關卡的便利性，已協調監理站，除了平時考照時間上午10至中午12時、 下午3時至5時外，其餘時間皆開放練習。

國民黨市議員鄭光宏今天在議會質詢表示，嘉義市近5年機車肇事數量統計，年輕人（18至24歲）事故比例相當高，且據警政署統計，國內機車事故居高不下，死亡與受傷事故主要肇因，都與交通安全觀念有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭光宏說，交通部從108年起，透過機車駕訓補助，鼓勵年輕人參加駕訓。市府為鼓勵民眾至駕訓班參加機車騎乘訓練，交通部補助駕訓費用1300元、市府加碼補助1300元，惟民眾仍須自費600元至1000元，造成嘉義市連續2年申請駕訓補助比例不足3成。

鄭光宏質詢要求交通處檢討預算執行率偏低原因，同時也向黃敏惠爭取機車駕訓補助「不限名額、全額補助」。（編輯：郭諭儒）1130510