推動綠色公益 嘉市九華山地藏庵捐贈電動捐血車

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義市九華山地藏庵民國106年捐贈捐血車和油電血液運送車，今年捐贈全電動捐血車「地藏王二號」，以實際行動推動綠色公益，展現對環境永續的承諾。

九華山地藏庵今天舉行「地藏王二號」全電動捐血車捐贈儀式，並同步結合嘉義捐血站及垂楊捐血室舉辦盛大的捐血活動，目標募集希望可超過500袋血液，以支援嘉南地區的醫療用血需求。

嘉義市長黃敏惠指出，九華山地藏庵繼106年捐贈第一輛大型捐血車「地藏王號」以來，累計募集超過10萬袋血液，挽救無數生命，112年再度捐贈全台首輛油電血液運送車，今年更是斥資新台幣1590萬元捐贈南台灣首輛大型電動捐血車「地藏王二號」，不僅消除了傳統柴油車的廢氣污染，也減少了油味對環境的影響，以實際行動推動綠色公益。

黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏等人期望能拋磚引玉，凝聚更多善的力量，同時呼籲市民發揮愛心，踴躍捐血，幫助更多需要的人，讓愛傳遞得更遠、更廣。

九華山地藏庵董事長黃俊森希望透過捐贈全電動捐血車，落實宗教慈悲與環境永續的理念。未來，地藏庵將持續推動公益行動，以實際作為支持台灣的醫療與環保事業，期望拋磚引玉，凝聚更多社會力量。

血液基金會執行長魏昇堂指出，「地藏王二號」不僅代表著先進環保理念的實踐，也彰顯地藏庵對公益的熱心支持。

根據捐血中心統計，今天的血液安全庫存剩6天，以O型最缺，而捐血月期間（過年前一個月）血液安全庫存要提升到10天。中心呼籲民眾踴躍參與捐血行動，共同為社會注入更多溫暖與愛心。（編輯：李淑華）1140105