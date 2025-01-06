114年出生設籍嘉市嬰幼兒 免費補助輪狀病毒疫苗

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市政府擴大補助今年出生且設籍嘉義市的嬰幼兒，免費接受2劑型口服輪狀病毒疫苗，今天宣布正式啟動，減輕新手父母經濟負擔，更保護嬰幼兒健康。

嘉義市政府舉辦「114年嘉義市擴大補助口服輪狀病毒疫苗記者會」，由嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋，以及多名市議員、新手父母代表一同宣布正式啟動。

黃敏惠致詞表示，去年市府優先補助設籍嘉義市的低收、中低收入戶或罕見疾病的嬰幼兒接受免費口服輪狀病毒疫苗，今年全面擴大補助對象，凡民國114年出生且設籍嘉義市嬰幼兒可免費接種口服輪狀病毒疫苗，可接受2劑型口服輪狀病毒疫苗服務。

黃敏惠指出，市府為新生兒家庭省下約新台幣5000至6000元的預防保健支出，並與市民共同守護嬰幼兒健康，減輕家庭照顧負擔。

廖育瑋表示，少子化問題嚴重，讓適婚男女「樂婚願生」是嘉義市政府重要施政目標。期望透過補助，提升嬰幼兒免疫保護力，減輕家長經濟和照顧負擔。關於口服輪狀疫苗合約院所及相關訊息可至衛生局官網查詢。（編輯：郭諭儒）1140106