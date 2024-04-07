嘉義市鞦韆節登場 36名選手比技藝膽識

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（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）傳承超過200年的嘉義市鞦韆節，今天在嘉義市光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，吸引不同年齡及世代的36名選手參賽，在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場驚呼連連。

嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠、民眾黨立委張啟楷和多名嘉市議員今天參與玄天上帝廟上帝爺祝壽儀式，並祈求風調雨順國泰民安，隨後宣布嘉市鞦韆節開始。

黃敏惠表示，據文獻考察，源自200多年前清朝時期，先民來到現今嘉義市光路里一帶開墾，遭逢旱災和瘟疫，幸賴玄天上帝指示救助眾生，先民奉神意搭設竹鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，此後，每逢農曆閏年3月玄天上帝聖誕前後舉辦高空盪竹鞦韆慶典，嘉義市在2008年將此民俗登錄為無形文化資產。

同時，黃敏惠也為近日餘震不斷的台灣祈福，期望藉今天活動為民眾帶來振奮、安定的正面力量。

賽前，由參加賽會多年的羅英瑋、李欣原搭檔表演雙人盪鞦韆，他們在鞦韆上展現絕佳的平衡感技術與膽識，民眾齊為他們加油。

113年度的嘉義市鞦韆節比賽，分為單人組依年齡區分為少年組、青年組、中年組等3組競技；雙人組則分為青年組、中年組等2組競技，總共吸引36名選手參賽，在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場驚呼連連。

嘉義市光路里長林昇賢獲得中年組第一名，他將獎金捐獻給玄天上帝廟，「志在參加」。（編輯：謝雅竹）1130407