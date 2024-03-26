嘉市府與嘉大簽合作備忘錄 盼解決蘭潭發展瓶頸

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市政府與嘉義大學向交通部觀光署提案爭取建設計畫，解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙今天簽合作備忘錄，除展現爭取決心外，並盼能提升觀光量能。

黃敏惠致詞指出，嘉大有3個校區位在嘉義市，市府陸續與嘉大合作各項建設。這次市府與嘉大一同向觀光署爭取總額超過新台幣4億元的競爭型建設計畫，主要為嘉義市的觀光發展與城市建設盡一份心力，因此雙方今天簽署合作備忘錄（MOU），向中央宣示爭取的提案決心。

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南的觀光休閒消費中心，感謝近年在產官學研等各界努力下，持續為嘉義市帶來源源不絕的觀光亮點；相信這份提案將引領更多人發掘嘉義市人文、歷史的深厚底蘊，進一步提升嘉義市觀光動能。

林翰謙指出，嘉大蘭潭校區緊鄰蘭潭，今天能有機會與市府向中央爭取建設經費，將兩者之間的觀光環境、旅遊服務品質與遊憩動線整合，相信對於校務發展及嘉義市觀光發展，都有極大幫助。

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嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，這份提案計畫，包含連接蘭潭與嘉大重要服務據點的4大主題環線步道，總長度達1公里，以及蘭潭音樂噴泉演出優化、蘭潭地景藝術祭等，提案計畫已通過觀光署第1階段書面審查，4月間將與嘉大代表前往觀光署進行第2階段提案簡報。

張婉芬指出，蘭潭歷史悠久，為昔日諸羅八景之一，素有蘭潭泛月美名，因緊鄰嘉大蘭潭校區，這份提案計畫主要共同解決蘭潭周邊觀光發展的瓶頸，並提升嘉義市觀光能量。（編輯：張雅淨）1130326