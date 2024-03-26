更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉市府與嘉大簽合作備忘錄 盼解決蘭潭發展瓶頸

2024/3/26 17:21（3/26 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市政府與嘉義大學向交通部觀光署提案爭取建設計畫，解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）26日簽合作備忘錄。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月26日
嘉義市政府與嘉義大學向交通部觀光署提案爭取建設計畫，解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）26日簽合作備忘錄。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市政府與嘉義大學向交通部觀光署提案爭取建設計畫，解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙今天簽合作備忘錄，除展現爭取決心外，並盼能提升觀光量能。

黃敏惠致詞指出，嘉大有3個校區位在嘉義市，市府陸續與嘉大合作各項建設。這次市府與嘉大一同向觀光署爭取總額超過新台幣4億元的競爭型建設計畫，主要為嘉義市的觀光發展與城市建設盡一份心力，因此雙方今天簽署合作備忘錄（MOU），向中央宣示爭取的提案決心。

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南的觀光休閒消費中心，感謝近年在產官學研等各界努力下，持續為嘉義市帶來源源不絕的觀光亮點；相信這份提案將引領更多人發掘嘉義市人文、歷史的深厚底蘊，進一步提升嘉義市觀光動能。

林翰謙指出，嘉大蘭潭校區緊鄰蘭潭，今天能有機會與市府向中央爭取建設經費，將兩者之間的觀光環境、旅遊服務品質與遊憩動線整合，相信對於校務發展及嘉義市觀光發展，都有極大幫助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，這份提案計畫，包含連接蘭潭與嘉大重要服務據點的4大主題環線步道，總長度達1公里，以及蘭潭音樂噴泉演出優化、蘭潭地景藝術祭等，提案計畫已通過觀光署第1階段書面審查，4月間將與嘉大代表前往觀光署進行第2階段提案簡報。

張婉芬指出，蘭潭歷史悠久，為昔日諸羅八景之一，素有蘭潭泛月美名，因緊鄰嘉大蘭潭校區，這份提案計畫主要共同解決蘭潭周邊觀光發展的瓶頸，並提升嘉義市觀光能量。（編輯：張雅淨）1130326

#林翰謙
#黃敏惠
#張婉芬
#嘉大
#嘉義大學
#蘭潭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14