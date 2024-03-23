戲劇「華麗計程車行」司機名藏玄機 另類美食行銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）改編自嘉義市在地作家陳俊文原著小說的戲劇「華麗計程車行」熱播。嘉義市長黃敏惠今天在戲劇主題展不忘推銷「劇中司機的名字取自嘉義市各家雞肉飯店名，是另類美食行銷」。

嘉義市府與LINE TV、華視攜手在「嘉義之心城市願景館」，舉辦「華麗計程車行」回家回嘉戲劇主題展開展，還原戲劇經典場景，引領劇迷暢遊劇中熱門場景。黃敏惠、華視總經理劉昌德和LINE TV執行長陳立人為活動開箱，並與演員郭子乾、伊正、曹佑寧、黃冠智等人一起倒香檳慶賀收視長紅。

黃敏惠致詞感謝在地作家陳俊文，以及華視、LINE TV，藉由故事、影片將「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」表現出來，讓人笑中帶淚的暖心風格，收穫絕佳口碑。黃敏惠細數劇中暖哭觀眾十大金句，包括「司機的人生，無常才是正常！」等專業戲迷表現，贏得滿場熱烈掌聲。

黃敏惠透露原創團隊劇中埋下驚喜彩蛋。片中計程車司機名字，包括阿溪、阿麗、阿霞、阿信、阿宏、阿樓及阿榮（丸仔榮）都取自嘉義市各家雞肉飯店名，也歡迎影迷來嘉義市拍攝場景朝聖同時，記得一定要到「司機」雞肉飯去品嘗美食。

劉昌德說，「讓人感動的故事有好的發展」是台灣文化迷人之處，未來會有更多精彩故事，期待與嘉義市政府繼續合作，將更好作品呈現給觀眾，如同劇中經典台詞一樣「只要車繼續跑，哪怕迷路，也會有新風景」。

陳立人指出，全劇用嘉義人在嘉義、說嘉義的故事，劇組用心呈現戲劇與嘉義連結。諸如宣傳海報上圓圈，代表的是嘉義市最著名的中央噴水圓環；房子的顏色則是取自嘉義前輩畫家陳澄波老師畫作色彩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭子乾等人隨後展開車隊大遊行，沿中山路駛往劇中經典場景中央噴水圓環，接續回到中山路，行經民生北路、民族路、新民路及垂楊路，最終抵達遠東百貨嘉義店與粉絲相見歡，沿途吸引影迷一睹風采。

「華麗計程車行」熱播，在LINE TV、Netflix等網路串流平台也都登上收視冠軍。嘉義市觀光新聞處新聞稿表示，戲劇主題展即日起至5月31日在「嘉義之心城市願景館」展出，展區時間為每週三至週五為12時至20時，每週六、日為9時至17時。（編輯：孫承武）1130323